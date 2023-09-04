Окупанти залучили до лав «Юнармії» понад 300 школярів Луганщини

Понад 300 школярів із міст та районів окупованої Луганської області залучили до лав воєнізованого руху «Юнармія». Про це пише ТАСС.



Церемонія «прийняття до лав» пройшла у Краснодоні біля меморіального комплексу членам «підпільної комсомольської організації „Молода гвардія“ „Нескорені“».



Угруповання «ДНР» створило рух «Молода Гвардія — Юнармія» у 2019 році, куди зараховує людей віком від 8 до 35 років. Її очолив заступник голови департаменту патріотичного виховання так званого міністерства молоді, спорту та туризму Віктор Пудак.



Відділення у Луганську російські окупанти відкрили 2022 року.



У Росії з 2016 року діє рух «Юнармія», створений за ініціативою Міноборони РФ та за підтримки президента Володимира Путіна. У «Юнармії» заявляють, що у їхніх лавах налічується понад 380 тисяч учасників.