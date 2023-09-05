Армія РФ накрила село на Херсонщині мінометним вогнем: дві жінки отримали травми

Російські окупанти вдень обстріляли Іванівку на Херсонщині. Внаслідок атаки двоє місцевих жителів отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Вдень армія Росії обстріляла Іванівку у Бериславському районі. Попередньо гатили з мінометів. Травмовано дві жінки 53 та 73 років. Під час обстрілу вони були у дворах своїх будинків», — написав він.

За словами Прокудіна, жінок у стані середньої тяжкості госпіталізували. У постраждалих — мінно-вибухові травми, поранення грудних клітин та кінцівок.

Нагадаємо, окупанти 3 вересня обстріляли Херсонську область 57 разів. В результаті обстрілу одна людина загинула, ще одна — отримала поранення.