Армия РФ выпустила более 200 снарядов по Херсонщине, есть раненые, среди них — ребенок

Военные РФ за прошедшие сутки, 3 сентября, обстреляли Херсонскую область 57 раз. В результате обстрелов один человек погиб, еще один - получил ранения. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«За минувшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 271 снаряд из минометов, артиллерии, «Градов», БПЛА и авиации. В городе Херсон оккупанты выпустили 10 снарядов», - сообщил он.

По информации главы региона, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание птицефермы в Херсонском районе; административное здание в Бериславском районе; здания учебного заведения и АО в Херсоне.

«Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 — получили ранения, среди них — 1 ребенок», — резюмировал Прокудин.

Напомним, оккупанты обстреляли детский сад в поселке Белозерка, Херсонской области.