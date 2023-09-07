Коломойского подозревают в завладении 9,2 миллиарда гривен

Олигарху Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в завладении 9,2 млрд грн «ПриватБанка». Про это написал телеграм-канал НАБУ.



Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.



Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

Ранее Служба безопасности Украины вручила подозрение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому по статье мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.



Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога в более 500 миллионов гривен.



Также САП направила в суд дело в отношении топ-менеджеров «Приватбанка», обвиняя их растрате более 8,2 млрд гривен.



