Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 мільярда гривень

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн «ПриватБанку». Про це написав телеграм-канал НАБУ.



Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той час голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.



Для цього банк штучно зобов'язали виплатити зазначеній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн на підставі нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Раніше Служба безпеки України вручила підозру українському бізнесменові Ігорю Коломойському за статтею шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.



Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці у Дніпрі з можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.



Також САП направила до суду справу стосовно топменеджерів «ПриватБанку», звинувачуючи їх у розтраті понад 8,2 млрд гривень.



