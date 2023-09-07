Удар по Константиновке: Как выглядит рынок на следующий день после трагедии

С места прилета ракет РФ в Константиновке убрали сгоревшие автомобили, остатки тел и строительный мусор. Фото: Корреспондент «Новостей Донбасса»

На месте трагедии в Константиновке целый день велись работы по ликвидации последствий удара по рынку. Были убраны сгоревшие автомобили, остатки тел и почти весь строительный мусор. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса», который побывал на месте трагедии спустя день.



Уцелевшие павильоны сегодня открылись и продолжили торговлю. Но на лицах людей все еще присутствует шок и горе.



«Я знал этих людей, мы дружили, это все очень печально. Я видел как они погибали. Один мой знакомый, его тело просто лежало и горело. Просто воспламенилось и горело. Другие люди были раскурочены до неузнаваемости, естественно, все это было очень страшно. Я пытался даже оказывать медицинскую помощь пострадавшему мужчине, у него разорвало кисть. У него кровь брызгала. Я взял пластмассовую стяжку и перетянул ему руку. Думаю, возможно помогло бы. Я даже вытащил аптечку из машины, пытался ее как-то применить, но в панике ничего не соображал. Просто не знал, что делать, растерянный был», — рассказал «Новостям Донбасса» местный предприниматель Олег.



Это был уже конец рабочего дня для мужчины, как и для его коллег из соседних ларьков. Олег говорит, что людей на рынке уже было мало, оставались почти одни продавцы которые продавали оставшийся товар. И неожиданно для него раздался взрыв, который ударной волной сбил мужчину с ног.



Олегу повезло находится в помещении, чего не скажешь о тех, кто остался на улице. Огненный шар охватил магазины и разорвал тела людей, находившихся в эпицентре. Теперь к этому месту, небезразличные люди несут цветы.





Ранее правоохранители идентифицировали погибших в Константиновке. По данным полицейских, ВС РФ убили на константиновском рынке 16 человек, еще 33 получили ранения. Среди погибших — 9 мужчин и 7 женщин, самому младшему убитому — 18 лет, самой старшей — 83. Полицейские осуществляют мероприятия по установлению личности последнего погибшего.

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