Полицейские идентифицировали погибших из-за удара ВС РФ по рынку в Константиновке

Самому младшему убитому во время обстрела войсками РФ рынка в Константиновке было 18 лет. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители идентифицировали погибших в Константиновке, неопознанным остается тело одного мужчины. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.

По уточненным данным, ВС РФ убили на константиновском рынке 16 человек, еще 33 получили ранения.

«Среди погибших — 9 мужчин и 7 женщин. Самому младшему убитому — 18 лет, самой старшей — 83. Полицейские осуществляют мероприятия по установлению личности последнего погибшего», — говорится в сообщении.

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