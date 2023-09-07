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Удар по Костянтинівці: Як виглядає ринок наступного дня після трагедії

07 вересня 2023, 16:56

Удар по Костянтинівці: Як виглядає ринок наступного дня після трагедії

З місця прильоту ракет РФ у Костянтинівці прибрали автомобілі, що згоріли, залишки тіл і будівельне сміття. Фото: Кореспондент «Новини Донбасу» З місця прильоту ракет РФ у Костянтинівці прибрали автомобілі, що згоріли, залишки тіл і будівельне сміття. Фото: Кореспондент «Новини Донбасу»

На місці трагедії у Костянтинівці цілий день велися роботи з ліквідації наслідків удару по ринку. Було прибрано згорілі автомобілі, залишки тіл і майже все будівельне сміття. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу», який побував на місці трагедії через день.

Вцілілі павільйони сьогодні відкрилися та продовжили торгівлю. Але на обличчях людей все ще є шок і горе.

«Я знав цих людей, ми товаришували, це все дуже сумно. Я бачив, як вони гинули. Один мій знайомий, його тіло просто лежало та горіло. Просто спалахнуло і горіло. Інші люди були розкурочені до невпізнання, дійсно, це було дуже страшно. Я намагався навіть надавати медичну допомогу потерпілому, у нього розірвало кисть. У нього кров бризкала. Я взяв пластикову стяжку і перетягнув йому руку. Думаю, можливо, допомогло б. Я навіть витяг аптечку з машини, намагався її якось застосувати, але в паніці нічого не розумів. Просто не знав, що робити, розгублений був», — розповів «Новинам Донбасу» місцевий підприємець Олег.

Це був вже кінець робочого дня для чоловіка, як і для його колег із сусідніх кіосків. Олег каже, що людей на ринку вже було мало, залишалися майже одні продавці. І несподівано для нього пролунав вибух, який ударною хвилею збив чоловіка з ніг.

Олегу пощастило перебувати у приміщенні, чого не скажеш про тих, хто залишився на вулиці. Вогненна куля охопила магазини і розірвала тіла людей, які перебували в епіцентрі. Тепер до цього місця небайдужі люди несуть квіти.



Раніше правоохоронці ідентифікували загиблих у Костянтинівці. За даними поліцейських, ЗС РФ убили на константинівському ринку 16 людей, ще 33 отримали поранення. Серед загиблих — 9 чоловіків та 7 жінок, наймолодшому вбитому — 18 років, найстаршій — 83. Поліцейські здійснюють заходи щодо встановлення особи останнього загиблого.

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