СБУ задержала россиянку, корректировавшую удары по Сумам 7 сентября

Россиянка, которая наводила удары по Сумам. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала российскую информаторку, корректировавшую воздушную атаку РФ по Сумам в ночь на 7 сентября этого года. Для удара оккупанты применили ракеты и дроны-камикадзе типа «Шахед», сообщает СБУ.



По данным следствия, «наведением» российского оружия по приграничному областному центру занималась гражданка России, имеющая вид на жительство в Украине и длительное время проживающая в Сумах.

Беспилотник, который навела коллаборантка. Фото: СБУ

После начала полномасштабного вторжения России, женщина начала дистанционно сотрудничать с главным управлением генштаба из страны-агрессора (известного как гру).



По указанию военной разведки России их приспешница собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских защитников. Для сбора разведданных она обходила территорию областного центра якобы по своим делам или «втемную» выспрашивала «нужные» сведения у своих знакомых.



Получившуюся информацию фигурантка отправляла вражеской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами украинских объектов. За помощь оккупантам, ей грозит пожизненное заключение.

Ранее, утром 8 сентября, россияне нанесли удар по жилищному сектору мирных граждан. Из-под завалов спасатели вытащили мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.).