СБУ затримала росіянку, яка коригувала удари по Сумах 7 вересня

Росіянка, яка наводила удари по Сумах. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала російську інформаторку, яка коригувала повітряну атаку РФ по Сумах у ніч проти 7 вересня цього року. Для удару окупанти застосували ракети та дрони-камікадзе на кшталт «Шахед», повідомляє СБУ.



За даними слідства, «наведенням» російської зброї по прикордонному обласному центру займалася громадянка Росії, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час проживає в Сумах.

Безпілотник, який навела колаборантка. Фото: СБУ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка розпочала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу країни-агресора (відомого як гру).



За вказівкою військової розвідки Росії їхня поплічниця збирала інформацію про міські об'єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників. Для збору розвідданих вона обходила територію обласного центру нібито у своїх справах або «втемну» випитувала «потрібні» відомості у своїх знайомих.



Цю інформацію фігурантка відправляла ворожій спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень з координатами українських об'єктів. За допомогу окупантам їй загрожує довічне ув'язнення.

Раніше, вранці 8 вересня, росіяни завдали удару по житловому сектору мирних громадян. З-під завалів рятувальники витягли чоловіка (1953 р.н.) та жінку (1958 р.н.).