Авдеевка отмечает день города: именно оттуда запустили флаг Украины на Донецк

Из Авдеевки в Донецк запустили флаг Украины. Кадр из видео

Стали известны подробности запуска флага Украины в небо над оккупированным Донецком. Его на надувных шарах черного и красного цветов подняли в воздух из прифронтовой Авдеевки.



Город сегодня отмечает 245-летие со дня основания. Флаг полетал над разными районами Донецка, и приземлился в Ленинском, потому что застрял на одном из деревьев.



Народный депутат Муса Магомедов, долгое время жил и работал в Авдеевке, высказался по случаю дня города.



«Тяжело каждый день смотреть на разрушенные школы и садики, культурные центры и больницу, игровые площадки и парки, многоэтажки и частные дома. Особенно горько узнавать о погибших жителях города, каждого из которых знал в лицо. В нашей родной Авдеевке, где мы строили комфортную жизнь для громады, сегодня царит ад. Но я верю, что мы вместе переживем и эти ужасные времена, помогая и поддерживая друг друга», — написал Магомедов в Telegram.