Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Авдіївка відзначає день міста: саме звідти запустили прапор України на Донецьк

09 вересня 2023, 13:46

Авдіївка відзначає день міста: саме звідти запустили прапор України на Донецьк

З Авдіївки в Донецьк запустили прапор України. Кадр із відео З Авдіївки в Донецьк запустили прапор України. Кадр із відео

Відомі подробиці запуску прапора України в небо над окупованим Донецьком. Його на надувних кулях чорного та червоного кольорів підняли у повітря з прифронтової Авдіївки.

Місто сьогодні відзначає 245-річчя від дня заснування. Прапор політав над різними районами Донецька і приземлився у Ленінському, бо застряг на одному з дерев.

Народний депутат Муса Магомедов, який тривалий час жив і працював в Авдіївці, висловився з нагоди дня міста.

 «Важко щодня дивитися на зруйновані школи та садки, культурні центри та лікарню, ігрові майданчики та парки, багатоповерхівки та приватні будинки. Особливо гірко дізнаватись про загиблих жителів міста, кожного з яких знав в обличчя. У нашій рідній Авдіївці, де ми будували комфортне життя для громади, сьогодні панує пекло. Але я вірю, що ми разом переживемо і ці жахливі часи, допомагаючи та підтримуючи один одного», — написав Магомедов у Telegram.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Авдіївка
Інше
флаг України

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:40
У Донецьку є загиблий та поранені внаслідок денного обстрілу
14:06
У житлових будинках Донецька вибито вікна внаслідок обстрілу району залізничного вокзалу
11:36
«ДНР»: У Донецьку від обстрілів загинула жінка, семеро людей поранено за добу
09:33
В небі над окупованим Донецьком літав прапор України
00:32
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 8 вересня
20:55
Ходаковський зізнався, що у 2014 році угрупуванням «Л-ДНР» допомогла встояти Росія
18:10
«ДНР»: За тиждень від обстрілу загинуло 11 людей, поранено майже 80
16:59
Місця для тортур, фільтрація та вилучення дітей з родин: омбудсмен розповів про ситуацію на окупованих територіях
13:43
У МЗС України зробили заяву про проведення РФ «виборів» на захоплених територіях
11:12
На Луганщині провалилася примусова паспортизація — ОВА
11:11
Росіяни привезли до захопленого ЗС РФ Маріуполя китайських блогерів
08:32
Окупанти поранили ще двох мирних жителів Донецької області
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: головні події 7 вересня
21:16
У «ДНР» визнали нестачу медиків
20:34
«ДНР» ув'язнила на 26 років полоненого бійця «Азова»
19:30
«ДНР» ув'язнила до колонії українського військового на довічний термін
17:25
З окупованої області додому повернули ще одну дитину
16:36
На захоплених територіях окупанти завозять масовку на «виборчі дільниці» — ЦНС
11:11
Донецьк перебуває під обстрілом, у Київському районі міста спалахнула сильна пожежа
10:24
Окупанти з РСЗВ обстріляли Сіверск: одна людина загинула, ще троє поранено
усі новини
16:24
В Києві попрощалися з Ігорем Козловським
15:40
У Донецьку є загиблий та поранені внаслідок денного обстрілу
15:17
Обстріл Херсонської області: загинув чоловік
14:37
«Виборчий штаб» окупантів у Запорізькій області атакували дрони
14:06
У житлових будинках Донецька вибито вікна внаслідок обстрілу району залізничного вокзалу
13:46
Авдіївка відзначає день міста: саме звідти запустили прапор України на Донецьк
12:30
ЗМІ: Добровольця з Британії знайдено мертвим у водоймі зі зв'язаними руками
11:36
«ДНР»: У Донецьку від обстрілів загинула жінка, семеро людей поранено за добу
09:53
Дружківка потрапила під удар російських окупантів, обійшлося без жертв
09:33
В небі над окупованим Донецьком літав прапор України
09:22
У Донецькій області семеро людей поранено і четверо загинули за день від обстрілу
00:32
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 8 вересня
00:12
Мер Краматорська вибачився за нецензурну лайку на адресу критиків
21:15
Змінилася кількість поранених та загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки 6 вересня
20:55
Ходаковський зізнався, що у 2014 році угрупуванням «Л-ДНР» допомогла встояти Росія
19:48
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Розі зросла до 73 — голова ОВА
19:05
У ході обстрілу Торецька поранено двох підлітків та їхніх батьків
18:10
«ДНР»: За тиждень від обстрілу загинуло 11 людей, поранено майже 80
17:47
Прикордонники показали, як за допомогою FPV-дронів розбили два УАЗи ЗС РФ
16:59
Місця для тортур, фільтрація та вилучення дітей з родин: омбудсмен розповів про ситуацію на окупованих територіях
усі новини
ВІДЕО
З Авдіївки в Донецьк запустили прапор України. Кадр із відео Авдіївка відзначає день міста: саме звідти запустили прапор України на Донецьк
09 вересня, 13:46
З місця прильоту ракет РФ у Костянтинівці прибрали автомобілі, що згоріли, залишки тіл і будівельне сміття. Фото: Кореспондент «Новини Донбасу» Удар по Костянтинівці: Як виглядає ринок наступного дня після трагедії
07 вересня, 16:56
Наслідки обстрілу в Костянтинівці. Фото: Новини Донбасу Пошуково-рятувальна операція у Костянтинівці завершена: загинули 17 людей
06 вересня, 18:35
ЗС РФ ударили по ринку у Костянтинівка Донецької області. Фото: Типова Костянтинівка Російські війська обстріляли ринок в центрі Костянтинівки, є загиблі та поранені
06 вересня, 14:34
Володимир Зеленський у Донецькій області. Фото: пресслужба президента України Зеленський відвідав вісім бригад, що воюють у Донецькій області
04 вересня, 22:10
У соцмережах показали наслідки обстрілу Донецька, горить автомобіль, пошкоджено будинок. Фото: «Типовий Донецьк» У центрі захопленого ЗС РФ Донецька обстріляно багатоповерховий будинок та автомобіль
04 вересня, 14:44
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама