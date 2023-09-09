Авдіївка відзначає день міста: саме звідти запустили прапор України на Донецьк

З Авдіївки в Донецьк запустили прапор України. Кадр із відео

Відомі подробиці запуску прапора України в небо над окупованим Донецьком. Його на надувних кулях чорного та червоного кольорів підняли у повітря з прифронтової Авдіївки.



Місто сьогодні відзначає 245-річчя від дня заснування. Прапор політав над різними районами Донецька і приземлився у Ленінському, бо застряг на одному з дерев.



Народний депутат Муса Магомедов, який тривалий час жив і працював в Авдіївці, висловився з нагоди дня міста.



«Важко щодня дивитися на зруйновані школи та садки, культурні центри та лікарню, ігрові майданчики та парки, багатоповерхівки та приватні будинки. Особливо гірко дізнаватись про загиблих жителів міста, кожного з яких знав в обличчя. У нашій рідній Авдіївці, де ми будували комфортне життя для громади, сьогодні панує пекло. Але я вірю, що ми разом переживемо і ці жахливі часи, допомагаючи та підтримуючи один одного», — написав Магомедов у Telegram.