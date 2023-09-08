Военные сообщают об обострении ситуации в Авдеевке и вблизи города

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил об обострении ситуации в Авдеевке и вблизи города. Об этом со ссылкой на его слова сообщают журналисты «Радио Свобода».



Барабаш отметил, что к северу от города бой длился чуть больше суток.

«Ночь была горячей и утро довольно напряженное. В целом за прошедшие сутки было очень горячо на нашем направлении. Определенное обострение на нашем направлении есть. К северу от города бой длился чуть больше суток. Непонятно, пытаются ли где-то оттянуть наши силы, или кто знает, но очень горячо», — сказал он.

По его словам, в Авдеевке также ощущается обострение, за прошедшие сутки было около 30 массированных обстрелов.



«Центр города за прошедшие сутки — все горит, все летит. Не знаю, как мы вообще прошли эти сутки без погибших гражданских. Был один раненый человек — мужчина 1987 года рождения. Очень напряженно в городе. Ночью били из двух танков», — отметил Барабаш, добавив, что в Авдеевке остается еще «очень много местных», около 1500-1659 человек.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.