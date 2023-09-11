В России вышел указ, поощряющий военных пенсионеров мобилизоваться

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих». Документ датируется 11 сентября 2023 года и опубликован на сайте правовой информации.



Согласно новому указу, военные пенсионеры в России, которые мобилизовались или заключили контракт участия в войне против Украины, смогут рассчитывать на 100% компенсации военной пенсии.

Тем временем россияне продолжают готовиться к принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий юга Украины.



Минобороны РФ пытается рекрутировать 420 тысяч военных к концу 2023 года. О новых планах по вербовке в России сообщили в британской разведке.