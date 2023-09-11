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В России планируют призвать на контрактной основе еще 140 000 человек

11 сентября 2023, 09:07

В России планируют призвать на контрактной основе еще 140 000 человек

Минобороны РФ пытается рекрутировать 420 000 военных к концу 2023 года. О новых планах по вербовке в России сообщили в британской разведке. 

В частности, в британском военном ведомстве подтвердили наличие 280 000 российских военнослужащих, сославшись на слова бывшего главы РФ Дмитрия Медведева, которые уже присоединились к армии на контрактной основе. 

Хотя по-прежнему проверить или верифицировать надежность заявлений заместителя главы Совета безопасности РФ специалисты не берутся. 

Ранее стало известно, что силам обороны Украины удалось продвинуться еще на около 1,5 квадратных километров вблизи Роботино, Запорожской области.
 

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