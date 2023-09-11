У Росії вийшов указ, який заохочує військових пенсіонерів мобілізуватися

Президент РФ Володимир Путін підписав указ «Про щомісячну компенсаційну виплату окремим категоріям військовослужбовців». Документ датується 11 вересня 2023 року та опублікований на сайті правової інформації.



Згідно з новим указом, військові пенсіонери в Росії, які мобілізувалися або уклали контракт на участь у війні проти України, зможуть розраховувати на 100% компенсації військової пенсії.

Тим часом росіяни продовжують готуватися до примусової мобілізації жителів тимчасово окупованих територій півдня України.



Міноборони РФ намагається рекрутувати 420 тисяч військових до кінця 2023 року. Про нові плани з вербування в Росії повідомили у британській розвідці.