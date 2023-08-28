РФ готовится к принудительной мобилизации на захваченной части Юга Украины — ЦНС

Россияне продолжают готовиться к принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий юга Украины. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

«Так, сейчас продолжается развертывание работы «военкоматов» на Херсонщине и Запорожской области. В то же время россияне уже предупреждают мужское население о необходимости стать на учет в фейковые структуры», — идет речь в сообщении.

По данным организации, с 2024 года учет в «военкоматах» станет уже обязательным, прогнозируется, что после этого следующим этапом станет принудительная мобилизация, как это происходит уже на Востоке Украины и в захваченном РФ Крыму.

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