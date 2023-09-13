Командующий ВС намекнул на использование Storm Shadow при ударе по Севастополю

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что удар по временно оккупированному Севастополю в ночь на 13 сентября нанесла авиация. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.



По словам генерал-лейтенанта, оккупантов в Севастополе до сих пор «штормит» после атаки украинской авиации. Из его слов можно сделать вывод, что атака была совершена с помощью авиационных ракет из акватории Черного моря.



Слово «штормит» в посте Олещука, возможно, является намеком на работу ракет Storm Shadow.

Ранее в Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны. В результате также были повреждены дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».