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Командувач ВС натякнув на використання Storm Shadow під час удару по Севастополю

13 вересня 2023, 12:04

Командувач ВС натякнув на використання Storm Shadow під час удару по Севастополю

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що під час удару по тимчасово окупованому Севастополю в ніч на 13 вересня завдала авіація. Про це він заявив у своєму телеграм-каналі.

За словами генерал-лейтенанта, окупантів у Севастополі досі «штормить» після атаки української авіації. З його слів можна зробити висновок, що атака була здійснена за допомогою ракет з акваторії Чорного моря.

Слово «штормить» у пості Олещука, можливо, є натяком на роботу ракет Storm Shadow.

Раніше в Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони. В результаті також було пошкоджено дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».

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