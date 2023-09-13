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«Інвестори йдуть». Пушилін розповів про плани будівництва житла під продаж

13 вересня 2023, 19:47

«Інвестори йдуть». Пушилін розповів про плани будівництва житла під продаж

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що на захопленій РФ території Донецької області з'являться інвестори, які профінансують житло.

За його словами, будівництво комерційного житла планується не лише у Маріуполі, а й у Новоазовському районі та у Шахтарську.

При цьому про надання безкоштовного житла людям, які його втратили під час війни, Пушилін нічого не сказав.

Нагадаємо, у Маріуполі — будівельний бум житла під продаж. При цьому будинки зводять на місці знесених, а власникам зруйнованих квартир пропонують купити житло в іпотеку.

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