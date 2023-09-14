Армия РФ из «Градов» и артиллерии обстреляла Донецкую область: детали

Оккупанты обстреливали Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА

Российские оккупанты ударили по 7 населенным пунктам Донецкой области. Оккупанты били по мирному населению из артиллерии, РСЗО «Град», танков. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

«Под огнем находились города Авдеевка, Торецк, пгт Очеретино, села Карловка, Новоукраинка, Островское, Предтечино. Повреждены 18 гражданских объектов: 8 жилых домов, здание сельского совета, школа, хозяйственные постройки, гараж, ЛЭП», — говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики из «Градов» россияне накрыли Новоукраинку. Повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных построек, гараж, админздание. Предварительно — без пострадавших.

Также из артиллерии враг бил по Торецку, снаряды попали в частный дом. Поступила информация о раненом человеке — в Авдеевке.

Напомним, оккупанты сбросили взрывчатку на село в Херсонской области.