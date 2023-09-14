Армія РФ з «Градів» та артилерії обстріляла Донецьку область: деталі

Окупанти обстрілювали Донецьку область. Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти вдарили по 7 населених пунктах Донецької області. Окупанти били по мирному населенню з артилерії, РСЗВ «Град», танків. Про це повідомили у поліції Донецької області.

«Під вогнем перебували міста Авдіївка, Торецьк, смт Очеретине, села Карлівка, Новоукраїнка, Острівське, Предтечине. Пошкоджено 18 цивільних об'єктів: 8 житлових будинків, будівлю сільської ради, школу, господарські будівлі, гараж, ЛЕП», — йдеться у повідомленні.

Крім того, загарбники із «Градів» росіяни накрили Новоукраїнку. Пошкоджено 7 приватних будинків, 5 господарських будівель, гараж, адмінбудівлю. Попередньо — без постраждалих.

Також з артилерії ворог бив Торецьком, снаряди потрапили до приватного будинку. Надійшла інформація про поранену людину — в Авдіївці.

Нагадаємо, окупанти скинули вибухівку на село на Херсонщині.