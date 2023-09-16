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Россия готовится к ударам по украинской инфраструктуре зимой

16 сентября 2023, 10:00

Россия готовится к ударам по украинской инфраструктуре зимой

С апреля 2023 года темпы расходов крылатых ракет войсками РФ сократились, информирует британская разведка. В военном ведомстве предполагают, что россияне не просто так накапливают ракеты. 

Одновременно с уменьшением ракетных ударов, российское руководство подчеркнуло увеличение темпов производства крылатых ракет. России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и увеличить производство ракет выше довоенного уровня.

Таким образом, Россия, вероятно, сможет создать значительный запас крылатых ракет. Существует вероятность того, что зимой РФ снова направит это оружие против объектов украинской инфраструктуры.

Ранее Германия направила две новые пусковые установки IRIS-T SLS и две пусковые установки PATRIOT, они вошли в очередной пакет помощи для ПВО.  

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