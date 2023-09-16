Росія готується до ударів по українській інфраструктурі взимку

З квітня 2023 темпи витрат крилатих ракет військами РФ скоротилися, інформує британська розвідка. У військовому відомстві припускають, що росіяни не просто накопичують ракети.



Одночасно зі зменшенням ракетних ударів російське керівництво підтвердило збільшення темпів виробництва крилатих ракет. Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, введені Заходом, і збільшити виробництво ракет вище за довоєнний період.



Таким чином країна-агресор, ймовірно, зможе створити значний запас крилатих ракет. Існує ймовірність того, що взимку РФ знову направить цю зброю проти об'єктів української інфраструктури.



Раніше Німеччина направила дві нові пускові установки IRIS-T SLS та дві пускові установки PATRIOT, вони увійшли до чергового пакету допомоги для ППО.