Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 сентября

Политика



Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил полигон подготовки контрактников вблизи линии фронта в «ДНР». Предварительно он проверит один из этапов подготовки новых военнослужащих, которые прибыли на оккупированную территорию Донецкой области.



Общество



Проблемы с топливом возникли на всей территорию временно оккупированного Крыма, на заправках людям отказывают продавать солярку и 95 бензин, заправляют только по талонам.



Российская армия планомерно уничтожает не только населенные пункты, но и промышленный потенциал Донецкой и Луганской областей. Завод по изготовлению керамической плитки «Зевс Керамика» в городе Славянске Донецкой области являлся одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Но из-за разрушений, связанных с частыми обстрелами, его пришлось закрыть. Как разрушение подобных предприятий скажется на будущем города и региона? Смотрите в этом видео.



Клеймо Пригожина сыграло с «вагнеровцами» злую шутку. Бывшие боевики с трудом устраиваются строителями, таксистами, столярами - но на оборонные предприятия их не берут. Отказывают в трудоустройстве и на заводах, и в Росгвардии. Об этом пишут сами бойцы ЧВК и их родственники в чатах. Они сетуют, что людям войны приходится резко менять профессию.



Боевые действия



Российское Минобороны заявляет: стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД. Основой для них стала ракета Х-101, которой довольно часто наносят удары по Украине. Пропагандисты пишут: носителем нового оружия будет модернизированный Ту-160М, но в будущем его якобы получат все самолеты дальней авиации, а также подводные лодки. Несмотря на то, что информация о разработках в большинстве своем засекречена, вот уже шесть лет Х-БД позиционируют как оружие, аналогов которому нет. Ракета обросла мифами о дальности полета до 8500 километров и неуязвимости. Ее якобы невозможно сбить и обнаружить. В чем особенности этого оружия и начнет ли РФ использовать его для ударов по Украине – разбираемся в этом видео.



Семь человек погибли в результате обстрела рынка в оккупированном Россией Светлодарске Донецкой области. Разрушена станция технического обслуживания автомобилей по улице Энергетиков, также поврежден газопровод. Также поврежден многоквартирный жилой дом.



В Кировском районе Донецка из-за обстрела погиб мужчина и ранена женщина.

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