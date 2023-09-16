В результате обстрела в Донецке погиб мужчина

Предварительно обстрел случился на улице Фета, 21/2 в Кировском районе Донецка. Про это сообщают в телеграм-каналах оккупированного города.



По данным так называемого «СЦКК ДНР» погиб мужчина 1955 г.р. и была ранена женщина 1972 г.р.

Погибший на улице Фета, 21/2 в Кировском районе Донецка. Фото: telegram



Гибель мужчины подтвердил и «глава» оккупированной администрации Донецка Алексей Кулемзин. Он также добавил, что женщина, которая получила ранение доставлена в лечебное учреждение.

Напомним, в результате обстрела Красногоровки Донецкой области пострадал один местный житель.





