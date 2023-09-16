В Крыму дефицит дизеля на заправках

Проблемы с топливом на всей территорию временно оккупированного полуострова, на заправках людям отказывают продавать солярку и 95 бензин, заправляют только по талонам. Это подтвердили участники военного сопротивления украинцев и крымских татар на «АТЕШ».



«Если по талонам, но талон только предприятие выдает», — объясняет работница заправки.



Для сравнения, в России цены на горючее около 55–56 руб. за литр. То есть в Крыму, где ещё продают топливо цена выше на 15–30%, так как есть АЗС, где 95 бензин стоит 74 руб.



Люди интересуются, почему подорожало топливо, но в ответ сотрудники АЗС только пожимают плечами. Но на многих заправках его отпускают дороже 75 руб., а на некоторых стоимость дизеля и вовсе доходит до 79 руб. И это при том, что в Москве за литр просят в среднем 62 руб.

Ранее, в Евпатории участники военного сопротивления украинцев и крымских татар на полуострове «АТЕШ» обнаружили авиационный ремонтный завод, который расположен параллельно Лесному шоссе.