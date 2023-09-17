Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 вересня

Політика



Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відвідав полігон підготовки контрактників поблизу лінії фронту в «ДНР». Попередньо він перевірить один із етапів підготовки нових військовослужбовців, які прибули на окуповану територію Донецької області.



Суспільство



Проблеми з паливом виникли на всю території тимчасово окупованого Криму, на заправках людям відмовляють продавати солярку та 95 бензин, заправляють лише за талонами.



Російська армія планомірно знищує не лише населені пункти, а й промисловий потенціал Донецької та Луганської областей. Завод із виготовлення керамічної плитки «Зевс Кераміка» у місті Слов'янську Донецької області був одним із найбільших платників податків регіону. Але через руйнування, пов'язані з частими обстрілами, його довелося закрити. Як руйнація подібних підприємств позначиться на майбутньому міста та регіону? Дивіться у цьому відео .



Клеймо Пригожина зіграло з «вагнерівцями» злий жарт. Колишні бойовики важко влаштовуються будівельниками, таксистами, столярами - але на оборонні підприємства їх не беруть. Відмовляють у працевлаштуванні і на заводах, і у Росгвардії. Про це пишуть самі бійці ПВК та їхні родичі у чатах. Вони нарікають , що людям війни доводиться різко змінювати професію.



Бойові дії



Російське Міноборони заявляє: стратегічні бомбардувальники Ту-160 отримали на озброєння нові крилаті ракети Х-БД. Основою для них стала ракета Х-101, якій досить часто завдають ударів по Україні. Пропагандисти пишуть: носієм нової зброї буде модернізований Ту-160М, але у майбутньому його нібито отримають усі літаки дальньої авіації, а також підводні човни. Незважаючи на те, що інформація про розробки здебільшого засекречена, ось уже шість років Х-БД позиціонують як зброю, аналогів якій немає. Ракета обросла міфами про дальність польоту до 8500 кілометрів та невразливість. Її нібито неможливо збити та виявити. У чому особливості цієї зброї і чи почне РФ використовувати її для ударів по Україні – розуміємось на цьому відео .



Семеро людей загинули внаслідок обстрілу ринку в окупованому Росією Світлодарську Донецької області. Зруйновано станцію технічного обслуговування автомобілів по вулиці Енергетиків, також пошкоджено газопровід. Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.



У Кіровському районі Донецька через обстріл загинув чоловік і поранено жінку.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.