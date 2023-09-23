Росія обстріляла Донецьку область: одна людина загинула ще одна отримала поранення

Внаслідок обстрілів російськими військами минулої доби, 22 вересня, постраждали двоє жителів Донецької області: одну людину було вбито в Серебрянці, ще одного серйозно поранено в населеному пункті Зелений Гай. Про це повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



За офіційною інформацією, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на Донбасі було вбито 1717 осіб та 4168 поранено. Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

За 22 вересня постраждали двоє жителів Донецької області. Фото: Facebook

Нагадаємо, до 31 людини зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки у Кременчуці.