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Росія обстріляла Донецьку область: одна людина загинула ще одна отримала поранення

23 вересня 2023, 08:05

Росія обстріляла Донецьку область: одна людина загинула ще одна отримала поранення

Внаслідок обстрілів російськими військами минулої доби, 22 вересня, постраждали двоє жителів Донецької області: одну людину було вбито в Серебрянці, ще одного серйозно поранено в населеному пункті Зелений Гай. Про це повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

За офіційною інформацією, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на Донбасі було вбито 1717 осіб та 4168 поранено. Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

За 22 вересня постраждали двоє жителів Донецької області. Фото: Facebook

Нагадаємо, до 31 людини зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки у Кременчуці.

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