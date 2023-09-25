Віктор Соколов. Міноборони РФ

Командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов загинув в результаті ракетного удару по штабу в Севастополі 22 вересня, повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.



Усього, за даними відомства, внаслідок удару по штабу ЧФ РФ загинули 34 офіцери, ще 105 військових було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.



Міноборони РФ спочатку оголосило загиблим, а потім зниклим безвісти лише одного військовослужбовця після удару по штабу Чорноморського флоту.



Також у ССО додали, що внаслідок знищення бойового десантного корабля «Мінськ» безповоротні втрати склали 62 російські військовослужбовці. За даними відомства, «Мінськ» мав наступного дня вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на кораблі.