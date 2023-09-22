Міноборони РФ заявило про знищення п'яти ракет у Криму

У міністерстві оборони Росії заявили, що російським засобам ППО сьогодні вдалося збити п'ять ракет, які були запущені для атаки окупованого Севастополя.



«Під час відбиття ракетної атаки засобами протиповітряної оборони збито п'ять ракет», — написало у звіті оборонне відомство країни-окупанта.



За інформацією Міноборони, внаслідок влучення було пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту, а також один військовослужбовець зник безвісти.



Нагадаємо, сьогодні по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару.