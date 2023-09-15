Повітряні сили підтвердили, що удару по кораблям РФ у Севастополі завдано західними ракетами

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що удару по кораблю і підводному човну Чорноморського флоту РФ у Севастополі було завдано ракетами західного виробництва. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.



За словами Олещука, британські та французькі ЗМІ цікавляться, яким саме типом крилатих ракет українські пілоти «відправили плавзасоби "Мінськ" і "Ростов-на-Дону" за "Москвою"».

«Доповідаю! В авіації Повітряних Сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантом. Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp — під праве. Обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта!» — зазначив командувач ВС.

Олещук додав, що під крилами українських бомбардувальників «знайдеться місце і для німецького Taurus. Тоді "гру в міста" можна буде продовжити ще ефективніше».

13 вересня в Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони. Внаслідок атаки було пошкоджено підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ» Чорноморського флоту РФ.



Після атаки командувач ВС натякнув на використання Storm Shadow під час удару по Севастополі.