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Очільник Міноборони не підтвердив і не спростував смерть російського адмірала

27 вересня 2023, 11:16

Очільник Міноборони не підтвердив і не спростував смерть російського адмірала

Міністр оборони України Рустем Умєров не підтверджує та не спростовує смерть російського адмірала Віктора Соколова минулого тижня внаслідок українського удару по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, повідомило CNN у вівторок, 26 вересня.

«Якщо командувач Чорноморського флоту Росії мертвий, це хороша новина для всіх», — заявив міністр в інтерв’ю CNN.

У ССО України заявили про загибель командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова внаслідок ракетного удару по штабу в Севастополі 22 вересня. Усього, як стверджується, в результаті удару по штабу ЧФ РФ загинули 34 офіцери, ще 105 військових було поранено.

У РФ заперечують загибель командувача Чорноморського флоту. 26 вересня Міноборони РФ поширило кадри засідання колегії, у якій, як стверджується, брав участь Віктор Соколов.

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