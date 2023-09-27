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Появилось новое видео с командующим Черноморским флотом РФ

27 сентября 2023, 19:36

Появилось новое видео с командующим Черноморским флотом РФ

Появилось новое видео с командующим Черноморским флотом РФ

Появилось еще одно косвенное подтверждение, что видео с командующим Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым снято сегодня.

По сообщениям российских СМИ, сегодня, 27 сентября, Соколов наградил севастопольскую футбольную команду «Черноморец», которая заняла первое место на турнире вооруженных сил РФ, представляя Южный военный округ. Турнир проходил в Смоленске и завершился 16 сентября. Торжественная церемония награждения состоялась в Доме офицеров ЧФ в Севастополе.

На кадрах с награждения местного телеканала «Новости Донбасса» заметили за спиной Соколова экран, на котором с проектора демонстрируется рабочий стол операционной системы Windows. В углу заметна дата на панели — изображение нечеткое, но похоже, что это 27.09.

Кроме того, похоже, что награждение футболистов «Черноморца» провели во второй раз сегодня, чтобы показать, что Соколов жив.

Так, «Радио Свобода» обнаружило, что 20 сентября в программе «Вести Севастополь» уже было показано видео награждения футболистов «Черноморца» этими же медалями, в этом же помещении. При этом Виктор Соколов в сюжете не упоминается и не показан, а некоторые детали (например, разное положение стола с медалями) указывают на то, что речь идет о двух разных церемониях.

Ранее Силы спецопераций Украины заявили о гибели командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова в результате ракетного удара по штабу в Севастополе 22 сентября.

26 сентября Минобороны РФ распространило кадры заседания коллегии, в которой, как утверждается, участвовал Виктор Соколов по видеосвязи.

Министр обороны Украины Рустем Умеров не подтвердил и не опроверг смерть Соколова.

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