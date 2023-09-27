З'явилося нове відео з командувачем Чорноморського флоту РФ

З'явилося ще одне непряме підтвердження, що відео з командувачем Чорноморського флоту РФ Віктором Соколовим знято сьогодні.



За повідомленнями російських ЗМІ, сьогодні, 27 вересня, Соколов нагородив севастопольську футбольну команду «Чорноморець», яка посіла перше місце на турнірі збройних сил РФ, представляючи Південний військовий округ. Турнір проходив у Смоленську та завершився 16 вересня. Урочиста церемонія нагородження відбулася у Будинку офіцерів ЧФ у Севастополі.



На кадрах із нагородження місцевого телеканалу «Новини Донбасу» помітили за спиною Соколова екран, на якому з проектора демонструється робочий стіл операційної системи Windows. У кутку помітна дата на панелі зображення нечітке, але схоже, що це 27.09.



Крім того, схоже, що нагородження футболістів «Чорноморця» провели вдруге сьогодні, щоби показати, що Соколов живий.



Так, «Радіо Свобода» виявило , що 20 вересня у програмі «Вісті Севастополь» вже було показано відео нагородження футболістів «Чорноморця» цими ж медалями, у цьому ж приміщенні. При цьому Віктор Соколов у сюжеті не згадується і не показаний, а деякі деталі (наприклад, різне становище столу з медалями) вказують на те, що йдеться про дві різні церемонії.



Раніше Сили спецоперацій України заявили про загибель командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова внаслідок ракетного удару по штабу у Севастополі 22 вересня.



26 вересня Міноборони РФ розповсюдило кадри засідання колегії, в якій, як стверджується, брав участь Віктор Соколов із відеозв'язку.



Міністр оборони України Рустем Умеров не підтвердив та не спростував смерть Соколова.