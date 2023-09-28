В Украине за время войны снизился уровень преступности до 15%

В Украине после начала полномасштабной войны снизился уровень преступности до 15%. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, слова которого приводит пресс-служба министерства.



«По всем основным видам преступлений ситуация контролируемая. Если сравнивать начало широкомасштабной войны с сегодняшним днем, то количество основных преступлений упало на 10-15 %», — отметил он.



В то же время по его данным, в стране наблюдается рост мошенничества. Сейчас проходит расширение подразделений киберполиции и криминального анализа.



«Еще одним вызовом является борьба с распространением наркотиков. Поэтому, вместе с партнерами сейчас обновили подразделение департамента борьбы с наркопреступностью. Его внимание направлено на крупные преступные организации, непосредственно влияющие на производство и распространение наркотических веществ», — резюмировал Клименко.



Напомним, известному бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении — в завладении почти 6 млрд грн крупнейшего украинского частного банка.