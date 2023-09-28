В Україні за час війни знизився рівень злочинності до 15%

В Україні після початку повномасштабної війни знизився рівень злочинності до 15%. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, слова якого наводить пресслужба міністерства.



«За всіма основними видами злочинів ситуація контрольована. Якщо порівнювати початок широкомасштабної війни із сьогоднішнім днем, то кількість основних злочинів впала на 10-15 %», — зазначив він.



Водночас за його даними, у країні спостерігається зростання шахрайства. Наразі відбувається розширення підрозділів кіберполіції та кримінального аналізу.



«Ще одним викликом є боротьба із поширенням наркотиків. Тому разом із партнерами зараз оновили підрозділ департаменту боротьби з наркозлочинністю. Його увага спрямована на великі злочинні організації, які безпосередньо впливають на виробництво та розповсюдження наркотичних речовин», — резюмував Клименко.



Нагадаємо, відомому бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру — у заволодінні майже 6 млрд грн найбільшого українського приватного банку.