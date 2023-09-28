Окупанти обстріляли Красногорівку та Костянтинівку: двоє загиблих, шість людей отримали поранення

Російські окупанти сьогодні, 28 вересня, атакували Красногорівку та Костянтинівку. Внаслідок атаки двоє цивільних постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



За даними слідства, 28 вересня, о 12:00, окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по Красногорівці. Від снарядів загинули чоловіки 47 та 54 років. Дві жінки 45 та 61 років та 60-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми.



У прокуратурі зазначили, що за годину російська армія завдала авіаудару по Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100. Внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностовані переломи та рвані рани. Усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці.





Крім того, пошкоджено торговий об'єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні будинки та корпуси навчального закладу.



Нагадаємо, 28 вересня чоловік отримав поранення в результаті детонації снаряда, що не розірвався раніше, в Куйбишевському районі Донецька.