«ДНР»: В Донецке из-за взрыва снаряда пострадал мужчина

Мужчина получил ранения в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда в Куйбышевском районе Донецка. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Отмечается, что происшествие случилось по улице Ударной, 67-летний пострадавший получил ранение во время проведения огородных работ.



23 августа в Донецке из-за взрыва мины «Лепесток» пострадала мирная жительница.



В группировке «ДНР» заявляют, что с учетом последних данных на захваченной РФ части Донецкой области зафиксировано 129 случаев подрыва, среди пострадавших 11 детей.