Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 октября

Общество



Российская Федерация прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону (РФ) во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Сервис Planet.com сравнил спутниковые снимки за октябрь 2023 и октябрь 2022 года, на которых видно, что РФ строит новую автомобильную дорогу.



Боевые действия



Российские оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении - это касается Андреевки и Клещеевки. Они пытаются это сделать, сейчас там ожесточенные бои, оккупанты применяют весь имеющийся потенциал.



Российские военнослужащие завозят бетонные плиты и конструкции в Мариупольский порт. Линия обороны строится, чтобы замедлить наступление ВСУ к побережью Азовского моря.



Во временно оккупированном Донецке произошло ЧП, местная жительница травмировалась из-за подрыва мины.



В результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.



В группировке «ДНР» заявили, что в ходе обстрелов ранены три человека в Донецке и Макеевке, повреждены 5 жилых домов в Петровском и Кировском районах Донецка, Еленовке.

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