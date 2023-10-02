Подземные ходы и бомбоубежища: оккупанты в Мариуполе продолжают строить линию обороны

Российские военнослужащие завозят бетонные плиты и конструкции в Мариупольский порт. Линия обороны строится, чтобы замедлить наступление ВСУ к побережью Азовского моря. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«По линии Мариуполь-Мангуш-Ялта-Урзуф-Бердянск и по треугольнику Никольское-Стародубовка-Розовка будут такие огневые пункты и накрывать выкопанные рвы/окопы, превращая их в подземные ходы и реальные бомбоубежища в полевых условиях», — сообщил он.



По словам Андрющенко, протяженность этих защищенных укреплений уже измеряется километрами.



«Теперь добавьте сюда насыпи, «зубы дракона» и километры колючей проволоки. Так выглядит новая линия обороны», — резюмировал советник мэра.



Напомним, ранее мы писали, что оккупанты усиливают оборону временно оккупированного Крыма из-за частых ударов.