Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 жовтня

03 жовтня 2023, 00:12

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 жовтня

Суспільство

 Російська Федерація прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону (РФ) у тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. Сервіс Planet.com порівняв супутникові знімки за жовтень 2023 та жовтень 2022 року, на яких видно, що РФ будує нову автомобільну дорогу.

Бойові дії

Російські окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку – це стосується Андріївки та Кліщеївки. Вони намагаються це зробити, зараз там запеклі бої, окупанти застосовують весь наявний потенціал.

Російські військовослужбовці завозять бетонні плити та конструкції до Маріупольського порту. Лінія оборони будується, щоб уповільнити наступ ЗСУ до узбережжя Азовського моря.

У тимчасово окупованому Донецьку сталася НП, місцева мешканка травмувалася через підрив міни.

Внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що в ході обстрілів поранено троє людей у Донецьку та Макіївці, пошкоджено 5 житлових будинків у Петрівському та Кіровському районах Донецька, Оленівці.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 жовтня
21:38
ЗСУ рухаються в бік деокупації Бахмута: окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції
18:43
«ДНР»: внаслідок обстрілу Кіровського району Донецька є руйнування
15:40
Підземні ходи та бомбосховища: окупанти у Маріуполі продовжують будувати лінію оборони
15:10
В окупованому Донецьку мешканка підірвалася на міні
14:47
Весна-2024 може стати важливою фазою війни в Україні — CNN
14:45
Очолити реформування ПВК «Вагнер» може син Пригожина – ISW
10:53
Щонайменше п'ять ударів С-300 завдали війська РФ під Харковом
10:33
США продовжать надавати допомогу Україні — Байден
09:25
Російські військові купують і вживають наркотики просто на фронті — ЗМІ
23:00
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 1 жовтня
14:05
У Маріуполі окупанти знищили останній довоєнний мурал із важливим посилом
13:17
25-а армія РФ розташувалася поблизу Кремінної і збільшила особовий склад до 17 тисяч чоловік — Євлаш
11:43
«Шахеди» атакували Лиман: є інформація про загиблих та поранених
09:59
Окупанти не обслуговуватимуть мешканців Луганщини у лікарнях без паспорта РФ — Лисогор
09:33
Росіяни за добу поранили трьох цивільних на Донеччині
09:23
На окупованій Луганщині стартував осінній призов: в ОВА розповіли деталі
08:33
Росіяни б'ють із літаків по Луганщині вздовж усієї лінії фронту. Під ударами Білогорівка та Невське
00:15
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 29 вересня
22:51
Росія святкує «день анексії» українських територій ►
усі новини
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 жовтня
22:50
Військові частини та відомства: у РФ оприлюднили адреси cекретних об`єктів
21:38
ЗСУ рухаються в бік деокупації Бахмута: окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції
21:12
Жителів Донбасу продовжують евакуювати у безпечніші області країни
20:54
Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard 2
20:26
Зеленський обговорив з прем`єром Іспанії оборонну співпрацю
20:06
Бійці «Альфа» знищили FPV-дроном російський танк: Федоров показав потужне відео
19:34
Шпигунів за ЗСУ та отримував зарплату від ФСБ: переселенець із Донецької області отримав 15 років в'язниці
19:06
Армія РФ обстріляла населені пункти Донеччини: постраждали чотири людини
18:43
«ДНР»: внаслідок обстрілу Кіровського району Донецька є руйнування
18:25
Обстріл Костянтинівки: 13-річний постраждалий прийшов до тями
17:55
Окупанти будують дорогу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя: супутникові знімки
17:37
У в'язниці, в лікарні та на вулиці: у Луганській ОВА розповіли, де окупанти шукають військових для війни проти України
16:46
Україна та Корея розпочнуть встановлення сонячних електростанцій у Центрах надання адмінпослуг
16:38
На Херсонщині чоловік загинув від підриву на вибуховому пристрої
16:37
На Донеччині близько двохсот пунктів незламності вже готові приймати людей
15:58
Окупанти перекинули на Луганщину резервну 25-ту армію РФ — Лисогор
15:55
Внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув поліцейський
15:40
Підземні ходи та бомбосховища: окупанти у Маріуполі продовжують будувати лінію оборони
15:39
Австралія підготувала першу партію антидронових систем Slinger для України
усі новини
ВІДЕО
Росія святкує «день анексії» українських територій ► Росія святкує «день анексії» українських територій ►
29 вересня, 22:51
Наслідки обстрілу у селищі Корсунь під Єнакієвим. Фото: Олександр Дрозденко «Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки
29 вересня, 22:00
Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ► Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ►
29 вересня, 13:15
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама