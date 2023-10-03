Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 жовтня

Суспільство



Російська Федерація прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону (РФ) у тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. Сервіс Planet.com порівняв супутникові знімки за жовтень 2023 та жовтень 2022 року, на яких видно, що РФ будує нову автомобільну дорогу.



Бойові дії



Російські окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку – це стосується Андріївки та Кліщеївки. Вони намагаються це зробити, зараз там запеклі бої, окупанти застосовують весь наявний потенціал.



Російські військовослужбовці завозять бетонні плити та конструкції до Маріупольського порту. Лінія оборони будується, щоб уповільнити наступ ЗСУ до узбережжя Азовського моря.



У тимчасово окупованому Донецьку сталася НП, місцева мешканка травмувалася через підрив міни.



Внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що в ході обстрілів поранено троє людей у Донецьку та Макіївці, пошкоджено 5 житлових будинків у Петрівському та Кіровському районах Донецька, Оленівці.

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