ВСУ движутся в сторону деоккупации Бахмута: оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции

Российские оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил сержант роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Олесь Маляревич.



«Оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении — это касается Андреевки и Клещеевки. Они пытаются это сделать, сейчас там ожесточенные бои, оккупанты применяют весь имеющийся потенциал», — подчеркнул Маляревич.



По его словам, украинские военные своих намерений не изменили — они двигаются в сторону деоккупации города.



«Мы движемся в сторону деоккупации Бахмута, наши планы неизменны, но это сложная миссия. Иногда 10-50 метров освобожденной украинской земли от захватчиков за сутки — это тоже результат, который дается невероятными усилиями», — резюмировал Маляревич.







Напомним, вйска РФ сосредоточили в Бахмуте Донецкой области около 10 тысяч человек. Вооруженные силы Украины продолжают свою наступательную операцию.