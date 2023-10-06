Удар по селу Гроза: пропавшими без вести остаются четыре человека, среди них есть дети

Спасатели и правоохранители завершили работу на месте попадания в Грозе. Пропавшими без вести остаются четыре человека, среди которых двое детей. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова.



«Шестеро раненых и пятьдесят один погибший — таков результат этой ракетной атаки россиян по состоянию на сейчас. Одиннадцать фрагментов тел, в том числе мелких, отправили на экспертизу вчера. Изъятые сегодня остатки тел также будут исследованы с использованием ДНК лабораторий», — заявил Болвинов.



По его словам, в результате удара четверо жителей Грозы пропали без вести, среди них двое детей. После окончания ДНК-анализов, можно будет установить, стали ли они жертвами удара.



5 октября, российская армия ударила по селу Гроза Харьковской области. Враг попал «Искандером» в кафе и магазин. В заведении на момент удара происходили поминки по погибшему военному.



Этот удар стал самым массированным по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабной войны.



Согласно последним данным, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара террористов по Грозе погибли 52 человека. Одна из пострадавших скончалась в медучреждении.