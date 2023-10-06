Удар по селу Гроза: зниклими безвісти залишаються чотири особи, серед них є діти

Рятувальники та правоохоронці завершили роботу на місці удару у селі Гроза. Зниклими безвісти залишаються чотири особи, серед яких двоє дітей. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.



«Шестеро поранених та п'ятдесят один загиблий — такий результат цієї ракетної атаки росіян станом на сьогодні. Одинадцять фрагментів тіл, зокрема дрібних, відправили на експертизу вчора. Вилучені сьогодні залишки тіл також будуть досліджені з використанням ДНК-лабораторій», — заявив Болвінов.



За його словами, внаслідок удару четверо мешканців Грози зникли безвісти, серед них двоє дітей. Після закінчення ДНК-аналізів можна буде встановити, чи стали вони жертвами удару.



5 жовтня російська армія вдарила по селу Гроза Харківської області. Ворог потрапив «Іскандером» у кафе та магазин. У закладі на момент удару відбувалися поминки за загиблим військовим.



Цей удар став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.



Згідно з останніми даними, за словами голови Харківської ОВ Олега Синегубова, внаслідок удару терористів по Грозі загинуло 52 особи. Одна з постраждалих померла у медзакладі.