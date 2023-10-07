Армия РФ выпустила четыре ракеты по Авдеевке

Обстрелы со стороны РФ в Донецкой области продолжаются. Фото: Донецкая ОГА

Согласно оперативной ситуации по Донецкой области по состоянию на утро 7 октября, россияне повредили 13 домов, ранив при этом одного человека. Про очередные атаки в своем отчете сообщили в Донецкой ОГА.



На Донецком направлении вечером россияне выпустили четыре ракеты по Авдеевке, обошлось без жертв. Ночь в городе прошла относительно спокойно.



На Горловском направлении один человек ранен в Миньковке, Соледарской общины. В Часовоярской общине повреждены четыре частных дома, в Торецке - пять.



На Лисичанском направлении в Северске повреждены четыре дома, а в Лиманской общине зафиксировано 11 обстрелов. Ранее, ночью, 7 октября, войска РФ атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа «Оникс».