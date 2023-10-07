Армія РФ випустила чотири ракети по Авдіївці

Обстріл з боку РФ у Донецькій області триває. Фото: Донецька ОДА

Згідно з оперативною ситуацією по Донецькій області станом на ранок 7 жовтня, росіяни пошкодили 13 будинків, поранивши при цьому одну людину. Про чергові атаки у своєму звіті повідомили у Донецькій ОДА.



На Донецькому напрямку ввечері росіяни випустили чотири ракети по Авдіївці, обійшлося без жертв. Ніч у місті пройшла спокійно.



На Горлівському напрямку одну людину поранено у Міньківці, Соледарській громаді. У Часовоярській громаді пошкоджено чотири приватні будинки, у Торецьку – п'ять.



На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено чотири будинки, а в Лиманській громаді зафіксовано 11 обстрілів. Раніше, вночі, 7 жовтня, війська РФ атакували Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами типу «Онікс».