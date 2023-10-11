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СБУ разоблачила корректировщиков, которые навели ракетный удар по кафе в селе Гроза

11 октября 2023, 10:52

СБУ разоблачила корректировщиков, которые навели ракетный удар по кафе в селе Гроза

СБУ разоблачила наводчиков удара по кафе в селе Гроза. Фото: СБУ СБУ разоблачила наводчиков удара по кафе в селе Гроза. Фото: СБУ

Служба безопасности установила личности двух человек, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроразобза на Харьковщине 5 октября, в результате которого 53 гражданских погибли. Об этом передает пресс-служба СБУ.

«Злоумышленниками оказались двое местных жителей — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону оккупантов», — говорится в сообщении.

В СБ отметили, что фигуранты получили «должности» в рядах оккупационного «управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области». Там одного из них назначили «водителем конвойной группы», другого — «инспектором дорожно-патрульной службы».

Однако, накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями сбежали в РФ, где и продолжили работать. По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

«Под видом дружеских разговоров и переписое в мессенджере предатели выпытывали у людей сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона. С начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители — их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию», — сообщили в пресс-службе.

Так, Владимир Мамон передал информацию российским оккупантам и точное время и адрес проведения поминок. Полученные сведения россияне использовали для осуществления прицельного удара по украинскому селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер М».

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Ракетный удар РФ по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, днем 5 октября российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по селу Гроза Харьковской области. Ракетный удар пришелся по кафе и магазину, в момент обстрела проходили поминки, поэтому там собралось много людей. Отметим, что всего в селе проживали 330 человек.

По последним данным начальника Следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова, погибли 53 человека, без вести пропавшими считаются еще 5 человек. По его словам, окончательное количество может увеличиться.

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