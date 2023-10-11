СБУ викрила коригувальників, які навели ракетний удар по кафе у селі Гроза

СБУ викрила навідників удару по кафе у селі Гроза. Фото: СБУ

Служба безпеки встановила особи двох людей, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня, внаслідок якого 53 цивільні загинули. Про це повідомляє пресслужба СБУ.



«Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів — 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік окупантів», — йдеться у повідомленні.



У СБ зазначили, що фігуранти отримали «посади» у лавах окупаційного «управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області». Там одного з них призначили водієм конвойної групи, іншого — інспектором дорожньо-патрульної служби.



Проте, напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із сім'ями втекли до РФ, де й продовжили працювати. За вказівками російських окупантів, вони дистанційно почали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території.



«Під виглядом дружніх розмов та переписок в месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону. З початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні жителі — їхні знайомі із села Гроза, у тому числі й ті, хто надавав їм інформацію», — повідомили у пресслужбі.



Так, Володимир Мамон передав інформацію російським окупантам і точний час та адресу проведення поминок. Отримані відомості росіяни використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М».



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки склали обом фігурантам підозри за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковано за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.



Ракетний удар РФ по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківської області з початку повномасштабного вторгнення.



Нагадаємо, вдень 5 жовтня російські військові завдали удару ракетою «Іскандер» по селу Гроза Харківської області. У момент обстрілу проходили поминки, тому там зібралося багато людей. Зазначимо, що всього у селі проживало 330 осіб.



За останніми даними начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, загинули 53 людини, безвісти зниклими вважаються ще 5 людей. За його словами, остаточна кількість може збільшитися.



