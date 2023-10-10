Ракетный удар по селу Гроза: число погибших возросло до 53 человек, ДНК-экспертизы продолжаются

Из-за ракетного удара по Грозе уже 53 погибших. Фото: Синегубов

Число жертв в селе Гроза Харьковской области снова возросло. Из-за ракетного удара россиян погибли 53 человека, без вести пропавшими считаются еще 5 человек. Об этом передает Суспільне.



«Мы идентифицировали по состоянию на сейчас 53 человека, которые погибли. Поэтому можно заявить, что на сегодня у нас увеличилось количество погибших. А учитывая еще неидентифицированные части тела и заявления о без вести пропавших — окончательное количество может увеличиться», — сказал начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.



По его словам, в целом полиция получила 22 заявления о пропавших без вести.



«Все заявления были отработаны. Четыре заявления не подтвердились, потому что мы нашли людей. 13 мы идентифицировали среди трупов. Пятеро сейчас пропавшие без вести», — отметил он.



Болвинов добавил, что изуродованные тела приходилось собирать по частям.



«Мы исследовали 135 останков тел. Мы делаем это до сих пор. ДНК-лаборатории работают круглосуточно уже пятые сутки. Криминалисты и следователи также», — сказал он, резюмировав, что в настоящее время криминалисты провели 288 ДНК-исследований.



Ракетный удар РФ по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.



Напомним, днем 5 октября российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по селу Гроза Харьковской области. Ракетный удар пришелся по кафе и магазину, в момент обстрела проходили поминки, поэтому там собралось много людей. Отметим, что всего в селе проживали 330 человек.



По последним данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, 52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела, среди них — двое детей.